Líderes coreanos fazem reunião surpresa na fronteira entre países

Encontro teve objetivo de garantir que o encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump aconteça

Os líderes da Coreia do Norte e do Sul se reuniram de surpresa neste sábado (26). Imagens divulgadas pela Coreia do Sul mostram o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, cumprimentando o líder norte-coreano, Kim Jong-un, na Zona Desmilitarizada que separa as duas nações.

Segundo o governo sul-coreano, ambos os líderes se reuniram por cerca de duas horas na localidade de Panmunjom e prometeram um acordo para garantir o êxito da cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte. O local é o mesmo onde foi assinado o armistício que deu fim à Guerra da Coreia, em 1953.

Na última quinta-feira (24), o presidente americano Donald Trump cancelou o encontro previsto com Kim Jong-un em Singapura no dia 12 de junho. Um dia depois, porém, afirmou que a cúpula ainda poderia acontecer após "produtivas" conversas entre autoridades americanas e norte-coreanas.

A decisão de anular a histórica reunião surpreendeu a Coreia do Sul, responsável pela aproximação entre Estados Unidos e Coreia do Norte.

A reunião deste sábado é a quarta que os líderes das duas Coreias já tiveram. Os países, tecnicamente, continuam em guerra. Ao contrário da cúpula do mês passado, celebrada com transmissões ao vivo, a reunião se deu no mais absoluto sigilo. A imprensa foi avisada quando já havia sido concluída.