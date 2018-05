Líder do M5S pede impeachment do presidente italiano

O líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, pediu neste domingo (27) o impeachment do presidente da República, Sergio Mattarella, com base no artigo 90 da Constituição, disse durante entrevista a um programa de televisão.

Segundo Di Maio, Mattarella violou os princípios da Constituição italiana e poderia ser denunciado perante o Parlamento, declarou após fracassar neste domingo a formação de um governo de coalizão entre o antissistema Movimento 5 Estrelas e a Liga, de extrema-direita, pelo veto do presidente ao eurocético Paolo Savona como ministro da Economia.

"É preciso pôr o presidente sob acusação. É preciso fazê-lo no Parlamento, assim evitamos reações das pessoas", afirmou Di Maio, indignado pela decisão de Mattarella.