Líder da oposição é eleito presidente de Serra Leoa

O candidato do principal partido de oposição de Serra Leoa, Julius Maada Bio, venceu as eleições presidenciais e voltou ao poder, que exerceu brevemente há 22 anos, após um golpe de Estado.

Bio, um militar reformado de 53 anos, venceu o segundo turno da eleição, disputado em 31 de março, com 51,81% dos votos, contra 48,19% para o governista Samura Kamara, informou o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Mohamed Conteh.

Kamara, ex-ministro das Finanças e de Relações Exteriores de 66 anos, foi escolhido pessoalmente pelo presidente em final de mandato, Ernest Bai Koroma, para representar o partido do Congresso de Todo o Povo (APC).

Koroma estava impedido de se candidatar após dois mandatos, de cinco anos.

Bio, líder do Partido do Povo de Serra Leoa (SLPP), foi empossado no salão de conferências de um grande hotel de Freetown, diante de centenas de partidários, representantes das instituições do Estado e diplomatas estrangeiros.

Em Freetown, centenas de pessoas saíram às ruas para comemorar a vitória de Bio, cujo partido SLPP estava na oposição em Serra Leoa - antiga colônia britânica independente desde 1961 - há dez anos.

As forças de segurança estabeleceram um cordão em torno da sede do SLPP, onde centenas de pessoas celebram a vitória, para evitar confrontos com partidários de Koroma.

Em janeiro de 1996, Bio assumiu brevemente o poder neste país de língua inglesa da África Ocidental após a destituição do chefe da Junta Militar, capitão Valentine Strasser, de quem era o braço direito.

Na direção do país, Bio restabeleceu rapidamente o multipartidarismo e aceitou entregar o poder ao presidente recém-eleito, Ahmad Tejan Kabbah, em março do mesmo ano.

Durante a recente campanha, Bio prometeu melhorar o sistema educativo, implementando ensino fundamental e médio obrigatório e gratuito, e criticou duramente os estreitos vínculos entre o governo de Koroma e a China.

Também prometeu revisar as concessões do setor de mineração e as vantagens fiscais concedidas às companhias estrangeiras.

Nascido em 12 de maio de 1964, Bio, um dos 35 filhos de um chefe tradicional da etnia mende, Charli Bio II, é um católico casado com uma muçulmana, pai de quatro filhos.

Entrou para a Academia Militar de Serra Leoa, onde se graduou em 1987, aos 22 anos, como subtenente.

Em 1990 foi enviado à Libéria, em plena guerra civil, como membro da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Em 1992 entrou para o grupo de militares liderado pelo capitão Valentine Strasser, que derrotou o regime repressivo de Joseph Momoh, acusado de ter provocado a guerra civil entre 1991 e 2002.

Tempos depois, Julius Maada Bio desculpou-se por ter executado cerca de 20 pessoas durante o golpe de Estado.

Em 1996, então número dois do governo militar, Bio derrota Strasser, organiza eleições e dois meses depois entrega o poder ao presidente eleito Ahmad Tejan Kabbah.

Foi aos Estados Unidos, onde obteve um diploma em Relações Internacionais, e retorna dez anos depois, em 2005, para assumir a presidência do partido SLPP.

Em 2014 criou junto com sua esposa Fatima uma fundação de ajuda às crianças e mulheres desfavorecidas.