Laboratório britânico não comprova que gás tóxico era russo

Laboratório militar identificou que o agente neurotóxico usado é o Novichok, mas não determinou sua procedência

O chefe do laboratório militar britânico de Porton Down, Gary Aitkenhead, afirmou que não foi possível determinar que o agente neurotóxico usado para envenenar o ex-espião russo Serguei Skripal proceda da Rússia, em uma entrevista à "Sky News" nesta terça-feira (3).

"Fomos capazes de identificar que se trata de Novichok, de identificar que foi um agente neurotóxico de tipo militar", afirmou. "Mas não identificamos sua origem exata", acrescentou.

Ele disse ainda que o governo britânico utilizou "várias outras fontes para chegar a suas conclusões", segundo as quais a Rússia seria a responsável pelo ataque.



Moscou nega envolvimento no ataque, mas o Reino Unido responsabiliza o governo de Vladimir Putin pelo caso. Em represália, Londres expulsou diplomatas russos e foi apoiada por nações como EUA, Canadá e membros da UE.



Em resposta, a Rússia também expulsou diversos diplomatas de outros países de seu território.



Seguei Skripal, ex-espião russo acusado de traição em sua terra Natal, foi atacado com um agente tóxico em um shopping no Reino Unido, no dia 4 de março. Ele segue internado em estado grave. Sua filha, Yulia, que estava com ele no momento do ataque e também foi atingida, tem melhorado e apresenta agora quadro estável.