Kim Kardashian pede reforma carcerária nos EUA

Celebridade defendeu a libertação de Alice Marie Johnson, 62, que esteve presa mais de 20 ano por crime não violento ligado a drogas

A estrela de "reality shows" Kim Kardashian foi à Casa Branca nesta quarta-feira (30) para conversas sobre a "reforma carcerária", afirmaram funcionários da Presidência americana.



Kardashian ingressou na propriedade da avenida Pennsylvania 1600 vestindo terninho preto e scarpin amarelo, constatou um fotógrafo da AFP.



Esperava-se que a estrela de TV de 37 anos se reunisse com o assessor Jared Kushner, que comandou os esforços hesitantes da Casa Branca pela reforma da justiça penal.



Não se soube se Kardashian se encontraria com seu colega de "reality", o presidente Donald Trump.



"Posso confirmar que ela estará aqui", disse a secretária de imprensa, Sarah Sanders. "Vamos mantê-los informados sobre qualquer reunião que ocorra e sobre como se desenvolveram".



Kardashian, conhecida por sua presença na televisão, pediu a libertação de Alice Marie Johnson, uma mulher de 62 anos que esteve presa durante mais de duas décadas por um crime não violento relacionado com as drogas.



A liberalização das sanções penais para este tipo de crime foi uma prioridade para o governo de Barack Obama, mas não conseguiu o apoio do Congresso.



O governo de seu sucessor, o republicano Donald Trump, optou pelo endurecimento de sanções penais.