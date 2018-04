Kim Jong-un vai a show de artistas sul-coreanos em Pyongyang

O líder norte-coreano Kim Jong-un e sua esposa compareceram neste domingo (1) ao primeiro show de artistas sul-coreanos em Pyongyang em mais de uma década, informou a agência de notícias Yonhap, que citou como fonte o ministro da Cultura da Coreia do Sul.

A visita de artistas da Coreia do Sul é o episódio mais recente de uma série de iniciativas de reconciliação, antes da aguardada reunião de cúpula entre Kim Jong Un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in em 27 de abril.



Vários artistas sul-coreanos viajaram, no sábado (31), ao norte liderados por jovens celebridades da indústria de K-pop, com o objetivo de partes de uma série de shows antes da cúpula. A delegação de 120 membros inclui a famosa banda feminina Red Velvet.

O processo de distensão acontece depois de vários anos de tensão, provocada pelos programas de testes nucleares e de desenvolvimento de mísseis da Coreia do Norte, que resultaram em várias sanções da ONU.