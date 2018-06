Kim Jong-un se compromete com desnuclearização

Encontro histórico terminou com documento assinado por líder norte-coreano e Donald Trump; detalhes não foram divulgados

O dirigente norte-coreano Kim Jong-un reiterou o compromisso de "desnuclearização completa da península coreana", em um texto conjunto assinado nesta terça-feira (12) com Donald Trump, durante uma reunião de cúpula histórica em Cingapura.



Kim destacou ainda que seu país e os Estados Unidos superaram muitas dificuldades de uma história difícil para realizar a cúpula. "O caminho para chegar até aqui não foi fácil. Os velhos preconceitos e práticas funcionaram como obstáculos no nosso caminho, mas superamos todos eles e estamos aqui hoje", afirmou o norte-coreano.



O documento final, no entanto, não cita exatamente como ou em que prazo deve ocorrer esse desnuclearização. O acordo foca em quatro pontos principais: estabelecimento de relações entre Washington e Pyongyang; união de esforços para construir paz duradoura na península; recuperação dos restos mortais de prisioneiros de guerra e a repatriação dos já identificados; e por fim, reiterando a Declaração de Panmunjon, assinada em abril deste ano entre Kim e o presidente sul-coreano Moon Jae-in, o líder norte-coreano se compromete a trabalhar na direção completa da desnuclearização.



Para isso, Trump também se comprometeu a dar "garantias de segurança" à Coreia do Norte, para que se livre das armas nucleares totalmente. Além disso, após a reunião, o presidente americano afirmou que não realizará mais manobras militares em conjunto com a Coreia do Sul.



Este foi o primeiro encontro entre um dirigente norte-coreano e um presidente americano. Os países não mantém relações diplomáticas há cerca de 70 anos.



Com o avanço diplomático recente, Kim Jong-un já se reuniu duas vezes com o presidente sul-coreano Moon Jae-in. A relações entre as duas Coreias é tensa desde que, em 1953, os países assinaram um armistício para interromper a guerra. Um acordo de paz duradouro, no entanto, não havia sido acertado até abril deste ano.



Com a Declaração de Panmunjon, os líderes coreanos se comprometeram a acordar a paz entre os países até o fim deste ano, cessar totalmente atos hostis e transformar a zona desmilitarizada na fronteira de zona de paz, com o fim da distribuição de propaganda.



Em agosto, Kim e Moon acertaram que será realizado um novo encontro entre as famílias separadas pela guerra.



Leia abaixo, na íntegra, o texto assinado nesta terça-feira (12) por Kim e Trump:



"O presidente Trump e presidente Kim Jong-un mantiveram uma profunda, completa e sincera troca de pontos de vista sobre questões relativas ao estabelecimento de novas relações entre os Estados Unidos e a RPDC (República Popular Democrática da Coreia) e à construção de um regime de paz sólido e duradouro na península coreana.

O presidente Trump se comprometeu a dar garantias à RPDC, e o presidente Kim Jong-un reafirmou seu firme e inquebrantável compromisso com a total desnuclearização da península coreana.

Convictos de que o estabelecimento de novas relações Estados Unidos-RPDC contribuirá para a paz e a prosperidade da península coreana e do mundo, e reconhecendo que o estabelecimento da confiança mútua pode promover a desnuclearização da península coreana, o presidente Trump e o presidente Kim Jong-un declaram:

1. Os Estados Unidos e a RPDC se comprometem a estabelecer novas relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, de acordo com o desejo de paz e de prosperidade dos povos dos dois países.

2. Os Estados Unidos e a RPDC unirão seus esforços para construir um regime de paz duradoura e estável na península coreana.

3. Reafirmando a Declaração de Panmunjom de 27 de abril de 2018 (publicada em uma cúpula intercoreana, N.R.), a RPDC se compromete a trabalhar para a desnuclearização completa da península coreana.

4. Os Estados Unidos e a RPRC se comprometem a recuperar os restos mortais de prisioneiros de guerra e desaparecidos em ação, incluindo a repatriação imediata daqueles já identificados.

Reconhecendo que a cúpula dos Estados Unidos/RPDC, a primeira deste tipo, é um evento marcante, que nesta data vira a página de décadas de tensão e de hostilidades entre os dois países e augura um novo futuro, o presidente Trump e o presidente Kim Jong-un se comprometem a implementar as disposições desta declaração conjunta de maneira incansável.

Os Estados Unidos e a RPDC se comprometeram a realizar negociações de acompanhamento, conduzidas pelo secretário de Estado, Mike Pompeo, e um homólogo de alto nível da Coreia do Norte, para implementar os resultados da cúpula dos Estados Unidos/RPDC.

O presidente Donald Trump e o presidente Kim Jong-un se comprometem a cooperar para o desenvolvimento de novas relações entre os Estados Unidos e a RPDC e a promoção da paz, da prosperidade e da segurança da península coreana e do mundo".