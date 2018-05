Kim Jong-un diz que cúpula com Trump 'construirá bom futuro'

O ditador norte-coreano, Kim Jong-un, previu nesta quarta-feira uma reunião "histórica" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao receber o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, em Pyongyang, segundo a agência oficial.

Kim avaliou que o encontro será um "excelente primeiro passo" e ajudará a "construir um bom futuro", informou a agência KCNA.

Esta é a primeira vez que Kim Jong-un fala publicamente da reunião com Donald Trump, segundo a agência sul-coreana Yonhap.

Mike Pompeo viajou à Coreia do Norte para discutir as modalidades da cúpula entre Trump e Kim, que deve ocorrer dentro de algumas semanas, e para assegurar a libertação de três americanos na Coreia do Norte.