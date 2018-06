Kate Spade morre aos 55 anos

Kate Valentine, conhecida mundialmente por Kate Spade, a designer por trás da marca de mesmo nome, foi encontrada morta nesta terça-feira (5) em seu apartamento em Nova York. Aos 55 anos, a estilista teria tirado sua própria vida. A notícia é do TMZ Nascida no Kansas, nos Estados Unidos, Kate começou sua carreira em 1986, quando trabalhou na revista feminina Mademoseille. Enquanto trabalhava na publicação, adquiriu um olhar sensível para bolsas, e quando deixou a revista, em 1991, decidiu criar sua própria marca de bolsas.Ela e o marido Andy Spade inauguraram a marca Kate Spade em 1993. Na época, criavam só bolsas, mas com o passar dos anos, começaram a criar joias, roupas, sapatos, e mais.