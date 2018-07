Justiça rejeita proposta de votação para dividir Califórnia em 3 Estados

Os californianos não poderão votar em novembro uma proposta para dividir o Estado mais rico dos Estados Unidos em três regiões.

A Suprema Corte estadual negou a iniciativa conhecida como "Proposta 9", que conseguiu assinaturas suficientes para ser incluída na cédula da eleição de novembro.

Em uma decisão unânime, o tribunal descartou a proposta por seu "dano potencial".

Segundo a "Proposta 9", do Estado mais rico e povoado do país surgiriam três novos Estados: Califórnia, Califórnia do Norte e Califórnia do Sul, cada um com uma população de cerca de 13 milhões de pessoas.