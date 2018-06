Justiça determina que crianças sejam reunidas aos pais nos EUA

Juiz da Califórnia exige que crianças e pais sejam reunidos em um prazo de menos de 30 dias; mais de 2 mil crianças estão em abrigos desde maio

Um tribunal de San Diego, Califórnia, ordenou na noite de terça-feira (26) a reunião de famílias de imigrantes separados pela polícia migratória, denunciando a política de "tolerância zero" imposta pelo governo de Donald Trump.

Se não representam um perigo para os filhos, os pais devem ser reunidos aos menores em um prazo de duas semanas no caso das crianças com menos de cinco anos e em menos de 30 dias para as outras crianças, afirma a sentença judicial.

A decisão afirma ainda que governo federal deve "enfrentar as caóticas circunstâncias que criou".

A demanda havia sido apresentada pela ONG ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis) em nome de migrantes anônimos contra a Polícia de Imigração (Immigration and Customs Enforcement, ICE na sigla em inglês).

O juiz Dana Sabraw exigiu que a ICE "faça todo o possível para facilitar a comunicação" entre as famílias separadas.

A ACLU celebrou em um comunicado e no Twitter a decisão judicial, que chamou de "enorme vitória para os pais e as crianças que pensavam que nunca voltariam a se ver".

Desde maio, os processos sistemáticos iniciados contra os pais que atravessam a fronteira com seus filhos provocaram a separação de mais de 2.300 menores, o que gerou críticas nos Estados Unidos e no exterior.

Outras ações apresentadas em nome dos imigrantes questionam o "trauma" provocado nas crianças pela separação de seus pais e denunciam as condições "desumanas" de detenção nos centro da ICE.

Na terça-feira (26), vários estados americanos apresentaram demandas contra a política de "tolerância zero" do governo do presidente Donald Trump contra a imigração clandestina, em uma nova batalha judicial para a administração do republicano.

No mesmo dia, o governo de Trump obteve uma grande vitória após meses de disputa judicial quando a Suprema Corte validou o decreto migratório que impõe obstáculos para a entrada no país de cidadãos de seis países de maioria muçulmana.