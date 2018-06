Justiça britânica rejeita se pronunciar sobre aborto na Irlanda do Norte

A Suprema Corte britânica rejeitou, nesta quinta-feira (7), pronunciar-se sobre a proibição quase total do aborto na província da Irlanda do Norte.

A Comissão de Direitos Humanos da Irlanda do Norte pediu à máxima instância judicial do Reino Unido que decida se as restritivas leis do aborto norte-irlandesas contrariam o Convênio Europeu de Direitos Humanos, mas a maioria de seus sete juízes estimou que tal comissão não tem poder para "instituir processos dessa natureza".

No veredicto, um dos juízes afirmou, porém, que, se fosse o caso de se pronunciar, teria considerado "sem qualquer dúvida" que as leis do aborto norte-irlandesas são contrárias ao artigo 8 do Convênio europeu, que afirma que "toda pessoa tem direito ao respeito de sua vida privada e familiar, de seu domicílio e de sua correspondência".

O motivo pelo qual a Corte considerou que não tinha jurisdição é que não havia uma vítima, ou um ato ilegal, envolvidos no recurso da Comissão de Direitos Humanos da Irlanda do Norte.

Ao contrário de Inglaterra, Escócia ou Gales, onde o aborto é legal desde 1967, na Irlanda do Norte é uma prática ilegal, à exceção dos casos de risco de vida da mãe, ou algum risco grave para sua saúde mental, ou física.

O veredicto surge duas semanas depois de a vizinha República da Irlanda aprovar em referendo a liberalização de suas também restritivas leis sobre a interrupção da gravidez, em um país de forte tradição católica, três anos depois de legalizar o casamento homossexual.

Esses resultados reavivaram a esperança de que algo similar acontecesse na Irlanda do Norte, que possui uma das leis mais restritivas da Europa, promulgada no século 19.



A questão na Irlanda do Norte é particularmente sensível para a primeira-ministra britânica, Theresa May, cujo governo de coalizão depende do DUP (Partido Unionista Democrático), partido ultra-conservador norte-irlandês que é contrário à liberalização do aborto.

Até o Sinn Fein e os nacionalistas do SDLP (Partido Social Democrata e Trabalhista), que se apoiam no eleitorado católico, eram favoráveis à legalização do aborto na província, mas não o DUP.