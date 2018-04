Julgamento do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma é adiado

Zuma é acusado de corrupção em um caso de venda de armas em 1999; audiência determinou que julgamento irá acontecer em 8 de junho

A pedido da acusação e da defesa, o julgamento do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, 75, foi adiado para dia 8 de junho. A decisão foi feita após uma breve audiência preliminar. Zuma compareceu ao Palácio de Justiça, dois meses depois de ter sido obrigado a renunciar ao cargo.



O ex-presidente é acusado de corrupção em suborno por um contrato de armamento de 4,2 bilhões de euros (cerca de 5,16 bilhões de dólares). O trato foi firmado pela África do Sul com várias empresas estrangeiras em 1999. Na época, Zuma era ministro e mais tarde se tornou vice-presidente.



"Estas acusações foram anuladas e, agora, são relançadas. Está claro que são políticas", declarou Zuma, em zulu, no Palácio de Justiça de Durban.