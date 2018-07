Juiz dos EUA suspende deportações de famílias reunificadas

Dana Sabraw respondeu a recurso da ACLU sobre supostos planos do governo de expulsar pessoas do país sem o devido processo

O juiz federal de San Diego, Dana Sabraw, suspendeu nesta segunda-feira (16) as deportações das famílias de migrantes em situação irregular recentemente reunidas, após terem sido separadas pelas autoridades ao cruzar a fronteira.



Sabraw, que ordenou a entrega de até 3 mil crianças a suas famílias antes de 26 de julho, respondeu a um recurso de amparo da ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis, na sigla em inglês) que manifestava preocupação com supostos planos do governo de expulsar do país essas famílias sem o devido processo.



O Departamento de Justiça tem até 23 de julho para responder à demanda.



Estima-se que entre 2,5 mil e 3 mil crianças tenham sido separadas do adulto com o qual cruzaram irregularmente a fronteira como parte de uma política de "tolerância zero" impulsionada pelo presidente Donald Trump, que chegou ao poder com um duro discurso anti-imigrantes.



"O juiz mais uma vez deixou claro que o governo pegou essas crianças inconstitucionalmente e agora deve fazer tudo o que está a seu alcance para reuni-los de maneira segura e antes do prazo", disse Lee Gelernt da ACLU, em comunicado.



Boa fé



O governo afirmou no último dia 12 que reuniu com suas famílias todos os menores de cinco anos que eram "elegíveis" de serem devolvidos. Sabraw ordenou que todos os menores de cinco anos deveriam ser devolvidos a suas famílias até 10 de julho.



Na sexta-feira (13), o juiz disse no tribunal que sentia que havia "boa fé" por parte das autoridades em cumprir com sua decisão.



Das 103 crianças menores de cinco anos contempladas pela ordem judicial, 57 foram devolvidas com seus pais por cumprirem com os requisitos estabelecidos pela lei, enquanto 46 foram consideradas "inelegíveis", assinalou o Departamento de Segurança Nacional (DHS).



Entre as 46 que continuam sob a égide do governo, 22 permanecem sob sua proteção por problemas de segurança dos adultos envolvidos - desses, 11 tinham antecedentes criminais graves de assassinato, crueldade infantil, tráfico de pessoas ou violência doméstica - e 24 porque os adultos não reuniam as condições para recebê-las.



As autoridades determinaram que sete adultos não eram os pais das crianças e que 12 pais já haviam sido deportados e deveriam ser contactados. Sabraw considerou este último caso uma "alarmante realidade".