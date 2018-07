Juiz dos EUA amplia prazo para reunir famílias de imigrantes separadas

O governo já havia pedido na sexta-feira (6) para ampliar a data limite sob o argumento de que precisava de mais tempo para verificar e confirmar suas identidades, inclusive com testes de DNA.



Sabraw disse nesta segunda que havia visto "progresso real" e entendia que alguns casos requeriam "mais tempo". "Estou otimista de que muitas dessas famílias se reúnam amanhã, e então poderemos ter uma noção mais clara de quem não foi reunido e o motivo, além do tempo que será necessário" para completar o processo.



A ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis, na sigla em inglês), que apresentou a demanda em San Diego, indicou que é "extremamente decepcionante que o governo não cumpra plenamente com a ordem judicial". "O juiz interveio para administrar este desastre da administração", afirmou Lee Gelernt, advogado da união.



Separadas



Mais de 2.300 crianças foram separadas de suas famílias ao longo de várias semanas e alojadas em centros administrados pelo Departamento de Saúde, como parte da política de "tolerância zero" imposta pelo presidente Donald Trump, que obrigava a processar na Justiça qualquer pessoa que cruzasse a fronteira ilegalmente.



Centenas delas já se reuniram com seus pais. O departamento admitiu estar fazendo testes DNA para determinar a identidade dos restantes.



No total, 11,8 mil menores imigrantes estão atualmente retidos pelas autoridades americanas após atravessarem a fronteira ilegalmente. Cerca de 80% são adolescentes que chegaram sozinhos ao país.



Diante da indignação pública pela situação das crianças retidas, o presidente Trump voltou atrás em 20 de junho na aplicação de sua política de "tolerância zero" com a imigração ilegal e freou as separações de pais e filhos.

