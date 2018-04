Jihadistas matam mais de 30 tuaregues no Mali

Supostos jihadistas mataram mais de 30 tuaregues, incluindo mulheres e crianças, no noroeste do Mali, na fronteira com o Niger, informaram fontes neste sábado (28).

Os grupos da ex-rebelião predominantemente tuaregue Movimento pela Salvação do Azawad (MSA) e líderes tribais afirmaram que o ataque aconteceu na sexta-feira, um dia após homens armados em motos terem executado 12 pessoas na cidade de Anderambukan, na mesma região.