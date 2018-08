Jean Henry Céant é nomeado primeiro-ministro do Haiti

Presidente do Haiti, Jovenel Moïse, fez a nomeação três semanas após as revoltas contra o aumento dos preços dos combustíveis

O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, anunciou neste domingo (5) a nomeação de Jean Henry Céant, um tabelião de 61 anos, ao cargo de primeiro-ministro, após a queda do antecessor, em consequência de protestos.



Moïse fez a nomeação três semanas depois das revoltas contra o aumento dos preços dos combustíveis e depois de dois dias de intensas negociações com os presidentes das duas Câmaras do Parlamento.



Céant obteve 0,75% dos votos nas eleições presidenciais de 2016. Tabelião de profissão, ele nasceu em setembro de 1956. Se sua nomeação for ratificada pelo Parlamento, será o segundo chefe de governo do presidente Jovenel Moïse.



Em 6 e 7 de julho, o Haiti viveu dois dias de caos, após o anúncio de um forte aumento nos preços dos combustíveis.



Os intensos protestos levaram à suspensão da medida e o primeiro-ministro Jack Guy Lafontant e seu governo foram obrigados a renunciar em 14 de julho.



A situação permanece tensa, e a oposição, chefiada pelo partido do ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, permanece mobilizada, exigindo a demissão de Jovenel Moïse e a convocação de novas eleições.