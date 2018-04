James salta para 2º lugar nas apostas do nome do bebê real

A casa de apostas William Hill, por exemplo, paga quatro libras esterlinas por cada uma apostada, ou seja, se a aposta for de 10 libras esterlinas (R$ 48,5), e o bebê se chamar James, ele ganhará 40 libras esterlinas (R$ 194).

Nesta terça-feira (24), ele estava em segundo lugar, atrás do favorito Arthur, nome de um dos reis mais conhecidos de Inglaterra e também nome do meio do pai, o príncipe William. Há relatos também de que Arthur era o nome que o seu pai, príncipe Charles, queria originalmente para o seu primeiro filho.James seria em homenagem ao rei James VI da Escócia (ou o Rei James I da Inglaterra), que liderou ambos países de 1603 até sua morte. A Rainha Elizabeth II já tem um bisneto com este nome, filho do Príncipe Edward e de Sophie Rhys-Jones.Tradicionalmente, a aposta do bebê real envolve nomes que homenageiam os antecessores dos atuais membros da monarquia. Os dois outros filhos do Príncipe William e de Kate Middleton , por exemplo, George e Charlotte, receberam nomes de ex-chefes do trono.

Pelo Arthur, são duas libras por cada uma, enquanto por Albert, o nome do marido da rainha Vitória, a casa de apostas britânica dá 11 libras por cada duas apostadas.

No top 10 dos nomes para o quinto na sucessão da realeza do Reino Unido estão ainda Philip (nome do bisavô), Fred, Alexander, Henry, Thomas, Edward e Alfred.