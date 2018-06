Itália endurece recepção a imigrantes antes de falar em cúpula

Governo italiano tem se recusado a receber navios que resgatam imigrantes no mar Mediterrâneo

A Itália mantém sua linha dura contra as organizações humanitárias que socorrem os imigrantes no Mediterrâneo, durante minicúpula em Bruxelas sobre o assunto.

O novo governo italiano mudou radicalmente a sua política dentro da União Europeia, e agora ameaça imobilizar as embarcações humanitárias, além de impedir sua atracação nos portos italianos, em uma nova estratégia que faz a Europa tremer.

A Itália apresentará no domingo (24), na cúpula dos 28 em Bruxelas, uma proposta para travar a imigração, que a imprensa resumiu em uma espécie de "cortina de ferro" e que conta com o apoio dos países do Leste Europeu.

A minicúpula desta quinta (21) e sexta-feira (22) reúne Espanha, França, Alemanha, Itália, Malta, Grécia, Bulgária (país que detém a presidência rotativa até 1 de julho) e Áustria (que assume o revezamento), entre outros.

A Bélgica e a Holanda, igualmente favoráveis a uma postura severa, decidiram participar da reunião.



No entanto, o governo alemão reduziu as expectativas, enfatizando que uma "solução" europeia para o problema não será alcançada durante esses debates preliminares. Invés disso, "acordos bilaterais e multilaterais" serão discutidos, segundo o porta-voz oficial.

A mudança de postura da Itália, que agora é governada por uma coalizão populista formada pelo partido de extrema-direta Liga e pelo antissistema Movimento 5 Estrelas, foi criticada na quinta pelo presidente francês Emmanuel Macron, que lançou uma mensagem velada contra o polêmico ministro do Interior italiano, o xenófobo Matteo Salvini.

O populismo na Europa "é como uma lepra que se espalha pelo Velho Continente, em países que nunca pensamos que voltariam a ocorrer outra vez, em países vizinhos", disse Macron.

As observações de Macron voltaram a inflamar o relacionamento com Salvini, que instou o presidente francês a receber os milhares de imigrantes que a Itália acolheu nos últimos anos.

"Pare de insultar e passe a aplicar a generosidade que você tanto proclama", respondeu algumas horas depois, em declarações à imprensa.

A Itália, que deixou à deriva há duas semanas o barco humanitário Aquarius com 629 migrantes no Mediterrâneo, anunciou esta semana que fecharia os portos para o navio Lifeline, com 224 migrantes a bordo.

"O barco ilegal Lifeline está em águas maltesas. Para garantir a segurança da tripulação e dos passageiros, solicitamos que Malta abra seus portos", pediu Salvini no Twitter. "O barco vai ser sequestrado e sua tripulação detida", advertiu.

No entanto, fontes próximas ao governo de Malta indicaram que não receberam um pedido oficial e que o navio não solicitou ajuda.

"Os portos italianos deixaram de estar disponíveis aos traficantes de seres humanos. Que Malta ou França abram seus portos", afirmou Salvini com seu tradicional tom provocativo.

Um dia antes, o ministro dos Transportes italiano Danilo Toninelli, tinha dado a ordem para sequestrar o Lifeline e o Seafuchs, de uma ONG alemã, por navegar com bandeira holandesa falsa e violar leis internacionais de navegação.