Itália desafia França a mostrar 'generosidade' com imigrantes

Ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, alega que Paris não respeitou seus compromissos de receber imigrantes que chegaram à Europa

O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, pediu ao presidente francês, Emmanuel Macron, que dê provas de sua "generosidade" no processo de acolhida de imigrantes, alegando que a França não respeitou seus compromissos no tema.

Falando diante do Senado nesta quarta-feira (13), Salvini lembrou que a França se comprometeu a receber "9.816 imigrantes" que chegaram à Itália nos últimos anos, mas que, de fato, acolheu apenas 640. Ele então convidou o chefe de Estado francês a "passar da palavra à ação e a dar uma prova de generosidade".

Salvini não disse se ele se referia às declarações do presidente francês, ou às de Gabriel Attal, porta-voz de seu partido, o La République en Marche, que afirmou na terça-feira (12) que a posição da Itália frente ao navio humanitário "Aquarius" era "de vomitar".

Segundo o ministro italiano, a França devolveu para a Itália 10.249 migrantes, que haviam passado a fronteira, entre o início do ano e o fim de maio.

O ministro italiano do Interior e presidente da Liga (extrema direita) deu suas declarações no Senado, pouco depois da convocação ao Ministério italiano das Relações Exteriores do embaixador da França em Roma, Christian Masset, em meio à polêmica entre os dois países sobre o "Aquarius".