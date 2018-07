Itália autoriza 67 migrantes a bordo de navio a desembarcar

Alguns dos migrantes teriam feito um motim por medo de serem devolvidos à Líbia pela tripulação do rebocador italiano "Tu Thalassa", que costuma prestar serviços às plataformas de petróleo e que os resgatou em frente à costa da Líbia e os transportou ao navio da Guarda Costeira.



"Não dou autorização de desembarque ao 'Diciotti'. Se outra autoridade o fizer, assumirá a responsabilidade", declarou Salvini, também líder da Liga, de extrema-direita.



Bate-cabeça



Segundo a imprensa, o que desbloqueou a situação foi um telefonema do presidente da República, Sergio Mattarella, ao chefe do governo italiano, Giuseppe Conte.



Organizações humanitárias presentes em Trapani, como a Médicos Sem Fronteiras, Save the Children e Unicef, haviam pedido em comunicado na quinta-feira para "facilitar de forma urgente" o desembarque de "refugiados e migrantes, entre eles mulheres, crianças e adolescentes".



Segundo a imprensa italiana, a polícia providenciou documentos que demonstram que duas das pessoas a bordo do 'Diciotti' são traficantes de pessoas e informou que o Ministério Público de Trapani pretende ouvir testemunhos de todos os passageiros.



Matteo Salvini, no cargo desde 1 de junho proibiu há um mês o acesso aos portos italianos dos navios humanitárias que resgatam migrantes no Mediterrâneo, uma posição que reflete a nova linha dura da Itália em matéria migratória.



A regulamentação dos fluxos migratórios é um tema importante na Europa e no novo governo italiano — uma coalizão formada pela Liga e o partido antissistema Movimento 5 Estrelas — é partidário de uma maior rigidez.



No entanto, a situação do navio "'Diciotti" evidenciou as divergências dentro da coalizão, já que setores do M5E se opõem ao fechamento dos portos italianos e em particular ao impedimento à entrada de navios de bandeira italiana.

