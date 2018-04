Israel suspende acordo sobre imigrantes com ONU

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou nesta terça-feira (3) a anulação do acordo com a ONU que estabelecia a regularização de milhares de migrantes africanos em Israel e a reinstalação de parte deles em países ocidentais.

"Depois de ouvir diversas observações sobre este acordo, analisei as vantagens e inconvenientes e decidi anular este acordo", afirmou Netanyahu, de acordo com um comunicado.

O primeiro-ministro disse ainda ter considerado as queixas feitas pelos habitantes de Tel-Aviv, localidade onde vive a maioria dos imigrantes.

O anúncio do acordo com a ONU também suscitou duras reações da direita israelense e do entorno próximo de Netanyahu.

Na segunda-feira (2) à noite, o governo informou a suspensão da aplicação do acordo, poucas horas depois do anúncio do mesmo com o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur).

O acordo tinha o propósito de substituir um programa de expulsões que causou grande polêmica e foi anulado após uma decisão da Suprema Corte israelense.

Esse novo plano estabelecia a reinstalação em países ocidentais de mais de 16.000 sudaneses e eritreus que vivem em Israel. Em contrapartida, o Estado hebreu se comprometia a dar visto de residência a um número equivalente de pessoas.



"Continuamos dispostos a (aplicar o acordo), porque tem benefícios para todo o mundo", afirmou a porta-voz do Acnur, Carlotta Salma, antes de saber da anulação.