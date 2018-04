Israel rejeita investigação sobre confrontos em Gaza

O governo israelense rejeitou os pedidos internacionais de uma investigação independente após a morte de 16 manifestantes palestinos por tiros de soldados israelenses na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel.

O Estado hebreu enfrenta críticas de organizações de defesa dos direitos humanos pelo uso de armas de fogo na sexta-feira passada, o dia mais violento no conflito israelense-palestino desde a guerra de 2014.

Os palestinos acusaram os soldados israelenses de atirar contra manifestantes que não representavam nenhuma ameaça.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, defenderam uma investigação "independente e transparente" sobre os fatos.

No sábado (31), o governo dos EUA bloqueou um projeto de declaração do Conselho de Segurança da ONU que recomendava moderação e pedia uma investigação dos confrontos na fronteira de Israel com Gaza.



'Não foi Woodstock'

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, felicitou no sábado (31) o exército por ter "protegido as fronteiras do país" após a manifestação de sexta-feira (30).

O ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, afirmou que o protesto "não foi o festival de Woodstock". Lieberman disse ainda que os pedidos de investigação independente são hipócritas e reiterou a rejeição do governo.