Israel promete agir contra novos protestos em Gaza

30 de março foi o mais violento desde a guerra de 2014 entre Israel e o grupo radical Hamas, que controla a Faixa de Gaza

Israel alertou na quinta-feira (5) que suas ordens de disparo, aplicadas na fronteira com a Faixa de Gaza em 30 de março, quando morreram 18 palestinos baleados, continuarão vigorando durante as novas manifestações previstas para sexta-feira (6).



"Se houver provocações, haverá uma dura reação, como na semana passada. Não temos a intenção de mudar as ordens de disparo, continuamos com a mesma linha", advertiu o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, na rádio pública.



O dia 30 de março foi o mais violento desde a guerra de 2014 entre Israel e o grupo radical Hamas, que controla a Faixa de Gaza.



"Não enfrentamos uma manifestação, e sim uma operação terrorista. Praticamente todos os que participam dela recebem um salário do Hamas ou da Jihad Islâmica", acrescentou o ministro.



Nesse contexto, a ONG israelense de esquerda B'Tselem lançou nesta quinta-feira uma campanha na imprensa pedindo aos soldados israelenses que não disparem contra palestinos desarmados durante as manifestações.



"Soldado, as ordens de disparo que podem provocar a morte de civis que não apresentam perigo para vidas humanas são ilegais", indicou a ONG.



Casa Branca



A Casa Branca pediu aos palestinos que realizem um protesto pacífica e se mantenham a 500 metros da fronteira com a Faixa de Gaza.



"Os Estados Unidos pedem encarecidamente aos líderes dos protestos que comuniquem em alto e bom som aos manifestantes que devem marchar pacificamente e se abster de qualquer forma de violência", declarou Jason Greenblatt, enviado de Washington à região.



Greenblatt acrescentou que os manifestantes "devem se manter fora da zona de segurança de 500 metros; e não devem se aproximar da vala de fronteira em qualquer situação".



O secretário-geral da ONU, António Guterres, reagiu pedindo a Israel que "mantenha o máximo de precaução no caso de recorrer à força para evitar vítimas".