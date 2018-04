Israel liberta cerca de 200 migrantes africanos

Mais de 200 migrantes africanos detidos em uma prisão no sul de Israel foram libertados neste domingo depois de uma decisão da Suprema Corte do país, informou no domingo (15) o serviço de imigração à agência France Presse.

As autoridades israelenses transferiram em fevereiro para a prisão de Saharonim migrantes africanos detidos em outro centro próximo, o de Holot, e que se negavam a deixar o país.

Os serviços de imigração anunciaram que as libertações foram feitas "em virtude de uma (recente) decisão da Suprema Corte" e porque "ainda estão em curso as negociações entre o Estado de Israel e um terceiro país" para receber os migrantes.