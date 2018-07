Israel lança ofensiva contra Faixa de Gaza

Aviões e tanques israelenses bombardearam nesta sexta-feira (20) "alvos militares em toda a Faixa de Gaza", em resposta aos "tiros" visando tropas israelenses perto da fronteira com o enclave palestino, informou o Exército israelense em comunicado.



Os tiros contra os soldados israelenses foram disparados durante "violentos distúrbios ao longo da cerca de segurança" que marca a fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza, nas palavras do Exército.

Segundo balanço do Ministério da Saúde, quatro palestinos morreram, dois deles perto de Jan Yunir, no sul da Faixa de Gaza, durante um ataque contra um posto de vigilância do Hamas - movimento islâmico que governa Gaza.

Um terceiro foi abatido pelo Exército israelense em Rafah, no sul do enclave palestino.