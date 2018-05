Israel e Arábia Saudita apoiam decisão de Trump

Aliados dos EUA e rivais do Irã, países reforçam discurso para enterrar acordo nuclear com o Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira (8), que "apoia totalmente" a decisão "corajosa" do presidente americano, Donald Trump, de retirar seu país do acordo nuclear com o Irã. A Arábia Saudita, adversária regional do Irã e aliada dos EUA, também elogiou a postura de Trump.

"Israel apoia totalmente a decisão corajosa tomada pelo presidente Trump de rejeitar o desastroso acordo nuclear" com a República Islâmica, afirmou Netanyahu ao vivo na televisão pública após o anúncio americano.

O premiê israelense, cujo país se considera como o alvo designado de um Irã com armas atômicas, é um dos mais fervorosos críticos do acordo de 2015.

Netanyahu lembrou ter se oposto ao acordo "desde o começo" porque "não só este acordo bloqueia a via do Irã para a bomba, mas abre a via a um arsenal completo de bombas nucleares e isso em alguns anos".

Ele afirmou que a suspensão progressiva das sanções que acompanham o acordo produziu "resultados desastrosos". "O acordo não fez recuar o risco de guerra, o aproximou. O acordo não limitou a atuação agressiva do Irã, a aumentou incrivelmente" em toda a região, declarou.

A Arábia Saudita seguiu caminho semelhante e mostrou sua parceria com os americanos. "O reino apoia (...) os passos anunciados pelo presidente dos Estados Unidos para se retirar do acordo nuclear", segundo comunicado do ministério das Relações Exteriores saudita, difundido pela TV estatal Al Ekhbariya. Riad acusa Teerã "de tirar proveito da receita gerada com o fim das sanções para desestabilizar a região", segundo o ministério.