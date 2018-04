Israel diz ter provas de que Irã constrói bomba atômica

Em meio à tensão sobre acordo com o Teerã, premiê israelense apresenta documentos que seriam 'provas conclusivas' contra a República Islâmica

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (30) que seu país dispõe de novas "provas conclusivas" da existência de um programa secreto iraniano destinado a desenvolver armas nucleares.



Em uma apresentação para a imprensa em Tel-Aviv e ao vivo para televisões israelenses, o premiê conservador mostrou em um painel o que chamou de "cópias exatas" de dezenas de milhares de documentos originais iranianos obtidos há algumas semanas. "Foi um formidável feito do serviço de inteligência", elogiou.

Esses documentos, em papel e em CD, e pano de fundo para a declaração de Netanyahu, constituem "evidências novas e conclusivas do programa de armas nucleares que o Irã escondeu durante anos aos olhos da comunidade internacional em seus arquivos secretos atômicos", disse ele.

Esses documentos mostram que, apesar das garantias dadas pelos líderes iranianos de que nunca buscaram armas nucleares, "o Irã mentiu!", esbravejou.

O premiê, muito crítico do acordo internacional sobre as atividades nucleares do Irã, expressou-se num momento em que se aproxima a data limite de 12 de maio para que o presidente americano Donald Trump se pronuncie sobre o acordo concluído em 2015.



O presidente francês Emmanuel Macron visitou Trump na semana passada para convencê-lo a manter o acordo. O fim do pacto é uma promessa de campanha do empresário republicano, que pressiona para que um novo acordo seja feito. O atual pacto foi elaborado sob a administração de Barack Obama e firmado entre EUA, França, Alemanha, Reino Unido, Rússia, China e Irã.



Até o momento, todas as potências envolvidas o acordo, exceto EUA, são a favor de manter o pacto original e negam que o Irã tenha falhado em cumprir seu lado do trato. A OIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) também afirma que não há indícios de que o Irã tenha quebrado pacto.



Ambição no Oriente Médio

O Irã denunciou nesta segunda-feira (30) a repetição do que chamou de acusações "infundadas", após as declarações de domingo (29) na Arábia Saudita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, sobre a suposta "ambição" hegemônica de Teerã no Oriente Médio.

Durante uma rápida visita a Riad e Irsael, o novo chefe da diplomacia americana reafirmou no domingo a linha dura adotada pela administração americana a respeito do Irã desde que o presidente Donald Trump chegou ao poder.

"A ambição do Irã continua sendo dominar o Oriente Médio", afirmou, antes de completar que Teerã "vende armas aos (rebeldes) huthis no Iêmen e apoia o regime assassino de (Bashar al) Assad" na Síria.