Israel celebra 70 anos com conflitos internos e externos

Israel festeja nesta quarta-feira (18) seu 70º aniversário, exibindo sua potência militar e seu improvável sucesso econômico frente às ameaças regionais renovadas e às incertezas domésticas.

Depois do recolhimento, desde terça-feira (17), em memória de seus compatriotas mortos a serviço do país ou em atentados, os israelenses se dedicam até a noite de quinta-feira (19) às celebrações que marcam a criação de seu Estado proclamado em 14 de maio de 1948. A data é festejada agora em função do calendário hebraico.

Em meio aos preparativos, Israel vive sob o espectro de um ataque do Irã, após acusações de que teria atingido posições iranianas na Síria.

Em 9 de abril, Israel teria lançado um ataque contra uma base aérea na Síria. O governo de Bashar al-Assad e seus aliados, Rússia e Irã, responsabilizam Israel pelo ataque. Na ação, sete iranianos morreram, e o conselheiro do líder iraniano, aitolá Ali Khamenei, afirmou que a ofensiva terá consequências.

Desde o início da guerra na Síria, em 2011, dezenas de ataques remotos a esse país têm sido atribuídos a Israel, que não confirma, mas também não nega sua autoria.

Esses atos têm como alvo posições sírias e arsenais do Hezbollah libanês, grupo que também atua militarmente no conflito ao lado de Assad, assim como Moscou e Teerã.

Estratégia militar



Em fevereiro, Israel admitiu pela primeira vez ter atingido alvos iranianos, após a intrusão de um "drone" do inimigo em seu espaço aéreo. Foi a primeira confrontação abertamente declarada entre Israel e Irã na Síria. Israel insiste que não permitirá a Teerã se entranhar militarmente na Síria.

Nesta quarta-feira (18), jornais israelenses publicaram matérias sobre elementos específicos da presença, na Síria, dos Guarda Revolucionária, unidade de elite iraniana. A ação é vista por analistas militares como um alerta, indicado que o governo de Tel-Aviv sabe onde e quem retaliar, se necessário.

Sem evocar uma ameaça iraniana imediata, o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, advertiu: "não procuramos problema", mas "aconselho nossos vizinhos ao norte (Líbano e Síria) e ao sul (Faixa de Gaza) a levarem seriamente em consideração" a determinação de autodefesa de Israel.

"Com a ajuda de Deus, esse Estado continuará a existir por 7.000 anos. Os que querem nos matar não vencerão", frisou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.



Conflitos internos e externos



Para Israel, o festejo por seu 70º aniversário é a data para - nas palavras de Netanyahu - "construir o escudo e pegar a espada em mãos", celebrar o "milagre" de sua existência, sua força militar, a prosperidade da "nação start-up" e seu modelo democrático.