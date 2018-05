Israel bombardeia alvos do Hamas em Gaza

Aviões israelenses bombardearam dois alvos do Hamas na Faixa de Gaza na noite de sábado (26), sem que se reportassem de imediato vítimas ou danos, informou uma fonte de segurança do enclave palestino.

Um dos alvos situado em Rafah (sul) era uma instalação da Brigadas Ezedin al Qasam, braço armado do movimento islamita, segundo as fontes. O outro foi apresentado exclusivamente como uma instalação do Hamas no centro do enclave.

As Forças Armadas israelenses informaram em um comunicado que "caça-bombardeios atacaram alvos militares em um complexo que pertence à organização terrorista Hamas no sul da Faixa de Gaza", sem confirmar o segundo ataque.