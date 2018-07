Israel adota lei que o define como 'Estado-nação do povo judeu'

O Parlamento adotou nesta quinta-feira (19) um projeto de lei que define Israel como um "Estado-nação do povo judeu", que tem como emenda um polêmico artigo prevendo reservar novas localidades para os judeus.



O texto, adotado por 62 votos contra 55, estipula, entre outras coisas, que o hebraico se torna a única língua oficial de Israel, eliminando o árabe, e afirma que "os assentamentos judeus são de interesse nacional". O novo texto entra na categoria de lei fundamental da Constituição de Israel.



Desde a criação de Israel, em 1948, não se havia votado qualquer lei sobre línguas oficiais. O hebraico e o árabe eram consideradas línguas quase oficiais, utilizadas em todos os documentos do Estado.



A emenda afirma que o "Estado considera o desenvolvimento das colônias judaicas de interesse nacional e que o Estado adotará as medidas necessárias para promover, avançar e servir a este interesse".



Na versão precedente, o projeto de lei citava a possibilidade de se criar localidades exclusivamente reservadas aos judeus, excluindo os cidadãos árabes-israelenses, que constituem 17,5% da população de Israel.



Esta versão suscitou severas críticas, especialmente do presidente Reuven Rivlin, do procurador-geral, Avishai Mandelblit, e da delegação da União Europeia em Israel em razão de seu caráter discriminatório.



O premiê Benjamin Netanyahu comemorou o resultado: "é um momento decisivo na história do Estado de Israel, que inscreve no mármore nossa língua, nosso hino e nossa bandeira".