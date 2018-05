Irlandeses votam a favor da legalização do direito ao aborto

A maioria dos irlandeses votou a favor de legalizar o direito ao aborto em um referendo no qual o "Sim" recebeu 66,4% dos votos, segundo resultados finais divulgados neste sábado (26). A decisão é histórica no país conhecido pelas raízes católicas.

Nos últimos anos, o país regularizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo e elegeu um primeiro ministro homossexual. "O que vimos hoje é a culminação de uma revolução silenciosa que está ocorrendo na Irlanda nos últimos 10 ou 20 anos. Este tem sido um grande exercício de democracia e as pessoas falaram: Queremos uma constituição moderna para um país moderno, que respeita as mulheres e respeita suas decisões sobre seus próprios cuidados de saúde", disse o primeiro-ministro Leo Varadkar em Dublin horas antes da divulgação dos resultados da votação.

Militantes de ambos os lados debateram por meses antes da votação final e os dois lados foram criticados por utilizar de tragédias pessoais de mulheres para influenciar a votação.

Este tem sido um grande exercício de democracia ”, disse Varadkar,“ e as pessoas falaram e as pessoas disseram: Queremos uma constituição moderna para um país moderno, e que confiemos as mulheres e que as respeitemos para fazer a decisões corretas e as escolhas de direitos sobre seus próprios cuidados de saúde. ”

Este tem sido um grande exercício de democracia ”, disse Varadkar,“ e as pessoas falaram e as pessoas disseram: Queremos uma constituição moderna para um país moderno, e que confiemos as mulheres e que as respeitemos para fazer a decisões corretas e as escolhas de direitos sobre seus próprios cuidados de saúde. ”