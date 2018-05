Irlandeses irão às urnas para decidir sobre aborto

A votação acontecerá nesta sexta-feira (25) e resultados serão revelados no sábado (26)

Após aprovar o casamento homossexual há três anos, os irlandeses votam nesta sexta-feira (25) no referendo sobre a liberalização do aborto, uma votação que medirá a ascendência da Igreja católica sobre o país.



Os eleitores vão decidir se revogam a oitava emenda constitucional, que proíbe a prática do aborto em todos os casos, salvo quando houver perigo para a vida da mãe.



Os colégios eleitorais abriram às 7h locais (3h em Brasília) e fecharão às 22h (18h em Brasília). A contagem dos votos será no sábado (26), e os resultados devem ser divulgados à noite.



As últimas pesquisas davam uma leve vantagem para os partidários do "sim", mas essa margem aparece menor em algumas pesquisas. Além disso, um em cada seis pessoas permanece indecisa.



Sinal de interesse, este ano, mais de 118.000 cidadãos solicitaram inscrição para votar.



Até pouco tempo, a Irlanda era um feudo da Igreja católica, por razões históricas e também políticas, relacionadas com seu secular enfrentamento com a anglicana Inglaterra. O país teve sua independência do Reino Unido no início do século XX.



O escândalo dos abusos sexuais de crianças por parte do clero, entre outros, enfraqueceu sua posição.



O aborto pode ser punido com até 14 anos de prisão, mesmo que a gravidez seja resultado de estupro, ou incesto, sendo permitida apenas se a vida da mãe estiver em risco.