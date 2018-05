Irlanda decide se acaba com restrição ao aborto

Irlandeses votarão nesta quinta-feira (24) em um referendo

Os irlandeses votarão na quinta-feira (24) em um referendo que definirá se o país acaba com uma das legislações mais restritivas da Europa contra o aborto, em um país onde a Igreja Católica perdeu influência nas últimas décadas.



Os eleitores decidirão concretamente se derrubam a proibição constitucional de aborto em todos os casos, com exceção de risco para a vida da mãe.



As pesquisas mais recentes apontam a vitória dos partidários do "Sim", mas a vantagem registrou uma queda em algumas pesquisas, e uma em cada seis pessoas se declaram indecisas.



"A profundidade dos sentimentos dos dois lados foi muito manifestada", disse à AFP professor de História Moderna da Irlanda Diarmaid Ferriter, na Universidade College Dublin.



O referendo acontece três anos após a aprovação, também por referendo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, um verdadeiro terremoto em um país outrora fervorosamente religioso.



Ferriter destacou que, apesar do referendo de 2015 ter sido "positivo e inspirador", a campanha deste foi "muito mais visceral".