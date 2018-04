Iraquianos protestam contra bombardeio americano na Síria

Milhares de iraquianos protestaram neste domingo (15) em várias cidades do Iraque contra os ataques ocidentais na Síria, convocados pelo líder xiita Moqtada Sadr, e alguns queimaram bandeiras americanas.

"Parem de destruir a Síria como destruíram nosso país", gritou a multidão reunida na praça Tahrir, no centro de Bagdá, quinze anos depois da investida do Iraque liderada pelos EUA e da queda do regime de Saddam Hussein.

Dezenas de homens que erguiam bandeiras iraquianas e sírias, assim como mulheres totalmente vestidas de preto, queimaram a bandeira americanas aos gritos de "Não aos EUA, não ao bombardeio do povo sírio!".