Irã nega acusações de Israel sobre bomba atômica

Agência Atômica reitera que não há indícios de programa nuclear no Irã; secretário de Estado dos EUA diz que documentos de Israel são reais

O Irã negou, nesta terça-feira (1), as acusações de Israel de que estaria mantendo secreto um programa nuclear para construir uma bomba atômica. Segundo Teerã, as declarações israelenses buscam apenas apresentar o país como uma ameaça em uma série de "julgamentos não profissionais".



Na segunda-feira (30), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez uma coletiva de imprensa na qual apresentou uma série de "cópias exatas" de documentos adquiridos supostamente pela inteligência do país e que, no discurso do premiê, seriam "provas conclusivas" sobre a tentativa do Irã de manter um programa nuclear secreto.



Após as acusações, Netanyahu afirmou nesta terça-feira (1) à rede CNN que não busca uma guerra contra o Irã.



A apresentação do premiê de Israel acontece em um momento crítico, quando o acordo nuclear feito entre seis potências e o Irã, em 2015, é questionado por Washington. O presidente americano Donald Trump tem até 12 de maio para reiterar seu apoio ao pacto ou exterminá-lo.



A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) reiterou nesta terça-feira (1) que "não há nenhuma indicação credível de atividades no Irã ligadas ao desenvolvimento de uma arma nuclear após 2009", em resposta às acusações israelenses.

Um porta-voz da AIEA declarou à agência France Presse que seu conselho "declarou ter encerrado sua análise sobre esta questão" após o relatório que lhe foi apresentado em dezembro de 2015.



EUA investigam

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, que até a semana passada era o diretor da CIA, disse na segunda-feira (30) que o novo documento da inteligência de Israel sobre o programa de armas nucleares iraniano é autêntico e que boa parte dele é novidade para especialistas americanos.

Pompeo se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no último domingo (29) em um quartel militar de Israel, e foi informado sobre o material, que foi divulgado quando o novo secretário das Relações Exteriores de Washington voltou para casa.