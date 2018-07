Irã diz que negociações com EUA implicam retorno ao acordo nuclear

Qualquer negociação com os Estados Unidos deve começar por uma redução das hostilidades e um retorno ao acordo nuclear, afirmou nesta terça-feira (31) um conselheiro do presidente iraniano Hassan Rohani.



"O respeito da grande nação iraniana, a redução das hostilidades, o retorno dos Estados Unidos ao acordo nuclear, isto abriria o atual caminho rochoso", escreveu no Twitter Hamid Abutalebi, conselheiro do presidente iraniano, em resposta às declarações do presidente americano Donald Trump.





Trump disse, em uma entrevista coletiva na segunda-feira (30) ao lado do primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, que estava disposto a participar em uma reunião com os dirigentes iranianos quando eles desejassem e sem condições prévias.



Abutalebi afirmou que o Irã sempre se mostrou disposto a um diálogo e citou como exemplo a conversa telefônica entre Rohani e o então presidente americano Barack Obama em 2013.



Este diálogo estava "baseado na ideia de medidas de confiança e o acordo nuclear era uma obra deste esforço e deve ser aceito", indicou Abutalebi.