Irã aposta na diplomacia para salvar acordo nuclear

Ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif, começa neste sábado (12) uma "turnê diplomática"

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif, começa neste sábado (12) uma "turnê diplomática" para tentar salvar o acordo nuclear após a saída dos Estados Unidos, em um momento de grande tensão após os ataques israelenses na Síria.



Zarif visitará Pequim, Moscou e Bruxelas para falar sobre as maneiras de salvar o acordo, afirmou à AFP seu porta-voz.



O acordo de 2015 estabeleceu o compromisso do Irã de abandonar as atividades nucleares em troca da retirada de parte das sanções internacionais contra sua economia.



O Irã está em uma posição delicada. O país deseja demonstrar firmeza após a decisão de Trump e dos ataques israelenses, enquanto tenta obter o apoio europeu para a continuidade do acordo.