Irã anuncia reunião sobre acordo nuclear

Os ministros do Reino Unido, China, França, Alemanha e Rússia se reunirão com o chanceler iraniano na capital austríaca nesta sexta (6)

Ministros do Reino Unido, China, França, Alemanha e Rússia se reunirão com o chanceler iraniano na nesta sexta-feira (6) em Viena pela primeira vez desde a retirada dos Estados Unidos do pacto, em maio, anunciou a agência oficial iraniana, Irna.



O objetivo da reunião é abordar "o conjunto de propostas da União Europeia (para responder às garantias pedidas pelo Irã) e os meios para preservar (o acordo) após a retirada dos Estados Unidos", completou a Irna. O evento terá mediação da comissão conjunta do acordo, presidida pela UE e responsável por assegurar a aplicação do pacto.



O governo de Donald Trump anunciou em 8 de maio a retirada unilateral do acordo. Esta decisão abriu o caminho para sanções americanas "duras" contra a República Islâmica do Irã. Outros sócios do Irã manifestam a vontade de seguir adiante sem os Estados Unidos, mas Teerã exige dos europeus uma série de garantias econômicas para permitir a continuidade do acordo.