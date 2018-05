Irã ameaça abandonar acordo nuclear se os EUA deixarem o tratado

O Irã advertiu nesta quinta-feira (3) que vai abandonar o acordo com as grandes potências sobre seu programa nuclear se o presidente americano, Donald Trump, decidir cumprir a ameaça e se retirar do tratado em 12 de maio.

"Se os Estados Unidos se retirarem do acordo nuclear, nós tampouco vamos continuar", afirmou Ali Akbar Velayati, conselheiro do Guia Supremo para assuntos internacionais, em declarações publicadas na página da TV pública na internet.

Trump deu aos europeus até 12 de maio para encontrar um novo texto que conserte o que ele considera "terríveis lacunas" do acordo de 2015. Caso contrário, os Estados Unidos se retirariam, afirmou.

O presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou na quarta-feira, na Austrália, seu compromisso a favor do acordo para evitar uma escalada de tensões no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que reiterou que, em sua avaliação, o documento deveria ser reforçado.