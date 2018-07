Incêndios seguem sem trégua na Califórnia

Autoridades já retiraram cerca de 38 mil moradores no condado de Shasta

Cerca de 12 mil bombeiros, de locais tão distantes como Flórida e Nova Jersey, tentaram nesta segunda-feira (30) conter as chamas de 17 grandes incêndios que avançam sem controle - alimentados pela seca -, transformando em cinzas uma área de 800 km2.



O mais forte deles, o Carr, matou seis pessoas, entre elas uma idosa de 70 anos, Melody Bledsoe, e seus dois bisnetos, de quatro e cinco anos, identificados como Emily Roberts e James Roberts, chamado de Júnior. O Carr, controlado em apenas 20%, arrasou 400 km2 e destruiu quase mil estruturas, 723 delas residenciais.



As autoridades já retiraram cerca de 38 mil moradores no condado de Shasta. Uma neblina espessa de fumaça que cobria uma grande área do norte da Califórnia provocava problemas respiratórios e limitava a visibilidade.



As autoridades disseram se sentir "muito mais otimistas", disse Bret Gouvea, comandante da agência de combate a incêndios da Califórnia, CalFire. "Estamos ganhando terreno, já não estamos na defensiva".



O presidente Donald Trump colocou à disposição ajuda federal às zonas afetadas. Mais de 40 pessoas morreram no ano passado na temporada de incêndios mais letal da Califórnia.



Três bombeiros mortos



O bombeiro Brian Hughes morreu neste domingo (29) e se tornou o segundo a morrer no combate ao incêndio Ferguson, ativo perto do Parque Nacional de Yosemite.



Hughes foi surpreendido pela queda de uma árvore quando combatia as chamas, reportou o Serviço de Parques Nacionais de Sequoia e Kings Canyon.



Ferguson arrasou até agora uma área de 229 km2 e está controlado em 30%. Obrigou o fechamento parcial do parque Yosemite, uma grande atração turística da Califórnia.



Outros dois bombeiros morreram no fim da semana passada combatendo Carr.