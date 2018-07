Incêndios na Grécia deixam ao menos 20 mortos

Maioria das vítimas ficou presa no setor do balneário de Mati, a aproximadamente 40 km de Atenas, em casas ou veículos

Ao menos 20 pessoas morreram em incêndios que arrasaram nesta segunda-feira (23) os arredores de Atenas, anunciou o porta-voz do governo grego, Dimitris Tzanakopoulos.



A maioria das vítimas ficou presa no setor do balneário de Mati, a aproximadamente 40 km de Atenas, em casas ou veículos, informou Tzanakopoulos.



Outras 104 pessoas ficaram feridas, 11 em estado grave. Entre os feridos há 16 crianças, segundo a mesma fonte.



Um fotógrafo da AFP encontrou três corpos carbonizados debaixo de um carro perto de Rafina, 40 km a leste de Atenas. Duas pessoas morreram antes de serem transferidas a hospitais, anunciou a TV pública Ert, citando os serviços de emergência da capital, Ekav.



As autoridades gregas solicitaram ajuda de outros países europeus para combater o incêndio.



Os trabalhos de retirada dos habitantes da região costeira entre as localidades de Mati e Rafina (onde há muitos refugiados nas praias) prosseguiam.



A polícia portuária informou ter encontrado no mar, próximo à Rafina, dois turistas dinamarqueses de um grupo de dez que fugiu de barco, e prossegue com a busca dos demais.



Cinco barcos militares e da polícia portuária participam das operações de reunião e evacuação das pessoas afetadas, revelou o secretário-geral da Defesa Civil, Yannis Kapakis.