Incêndio na Trump Tower deixa um morto e quatro feridos

Acidente aconteceu no sábado (7)

Um incêndio que ocorreu na Trump Tower, em Nova York, Estados Unidos, que ocorreu no último sábado (7) deixou um morto e quatro bombeiros com ferimentos leves.



Segundo o Departamento de Polícia de Nova York (NYDP), Todd Brassner, de 67 anos, foi encontrado "inconsciente", quando os policiais chegaram ao local do incêndio. Segundo os jornais, ele residia na Trump Tower e era marchand.

O homem foi declarado morto depois de ser levado para o hospital Mount Sinai Roosevelt, segundo a Polícia, que disse que o médico legista determinaria a causa da morte, como parte de uma investigação em andamento.

"Este foi um incêndio muito difícil. Como você pode imaginar, o apartamento é bem grande, estamos 50 andares acima. O resto do prédio teve uma quantidade considerável de fumaça", disse o Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY).

Os quatro bombeiros tiveram ferimentos que não implicavam risco de vida, e o incêndio foi "controlado", acrescentou.

A fumaça começou a subir do arranha-céu no centro de Manhattan por volta das 18h (19h em Brasília). As ruas em volta do prédio foram fechadas, enquanto turistas tiravam fotos com seus telefones.

Propriedade do presidente dos EUA, Donald Trump, a Trump Tower abriga sua cobertura e serve como sede da Organização Trump.

Mais cedo, o FDNY tuitou uma foto do prédio com várias janelas do 50º andar em chamas.

Trump mais tarde disse que o fogo havia sido apagado.

"O fogo na Trump Tower está apagado. Muito limitado (prédio bem construído). Bombeiros (e bombeiras) fizeram um ótimo trabalho. OBRIGADO!" afirmou.