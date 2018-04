Incêndio na embaixada de Portugal em Estocolmo deixa feridos

Um incêndio de grandes dimensões se espalhou, nesta quarta-feira (4), na embaixada de Portugal em Estocolmo, Suécia. Segundo informações da Radio Sweden, o serviço de notícias em língua inglesa da Radio Sverige, há registro de pelo menos 14 pessoas que ficaram feridas.



O edifício, onde funcionam também as embaixadas da Argentina e da Tunísia, ficou evacuado.



O fogo está sendo combatido por cerca de 60 bombeiros no local.



Segundo informações da imprensa local, a polícia deteve um suspeito, um homem de cerca de 50 anos, que pode estar envolvido com a origem do fogo no prédio.



O ministério dos Negócios Extrangeiros de Portugal confirmou o incêndio, mas não deu informações sobre feridos.





