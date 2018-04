Incêndio em poço ilegal de petróleo mata dez na Indonésia

A parte oriental de Aceh tem numerosos pontos de extração de petróleo, que muitas vezes são explorados ilegalmente pela população local.

Um incêndio em um poço ilegal de petróleo na província indonésia de Aceh matou ao menos dez pessoas e deixou dezenas de feridos, informaram as autoridades nesta quarta-feira (25).Um vazamento de petróleo provocou um enorme incêndio que destruiu ao menos três casas. "Ainda está alto e não foi possível apagá-lo com sucesso", disse Saiful, administrador do subdistrito de Ranto Peureu.Ao menos 10 corpos foram recuperados e acredita-se que o número de vítimas vai aumentar, advertiu a polícia; muitos feridos foram atendidos em hospitais.