Incêndio em mercado deixa 15 mortos no Quênia

Autoridades ainda averiguam a causa do incêndio; ao menos 70 pessoas também ficaram feridas

Um incêndio que atingiu um mercado em Nairóbi, no Quênia, nesta quinta-feira (28), deixou ao menos 15 pessoas mortas e mais de 70 feridas, segundo informou Kangethe Thuku, coordenador para questões de Segurança no condado de Nairóbi. Entre as vítimas estão quatro crianças.

"Estamos tentando averiguar as causas do incêndio", completou Thuku.

O fogo foi registrado às 2h locais em um depósito de madeira do mercado de Gikomba, zona leste de Nairóbi, afirmou o chefe de polícia da cidade, Robinson Thuku.

Mais de 70 pessoas receberam atendimento médico e várias foram levadas para o hospital público de Kenyatta.

O incêndio destruiu vários postos de venda de madeira e lonas de plástico. Durante a manhã, as autoridades encontravam dificuldades para impedir a entrada dos proprietários dos estandes, que tentavam se aproximar do local, apesar da fumaça e das explosões de gás na área do incêndio.

Famosos pela venda de roupas e calçados de segunda mão, o mercado de Gikomba sofreu vários incêndios nos últimos anos.