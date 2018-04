Imagem mostra céu estrelado visto do espaço

Astronauta russo Alexander Misurkin postou foto da Estação Espacial Internacional

O astronauta Alexander, da agência espacial russa, postou foto do céu estrelado visto da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).



A imagem foi acompanhada de uma mensagem do russo, que está em missão na ISS: "Estou muito interessado em estrelas. Foi por causa disso que decidi tornar-me astronauta. E para além da atmosfera, podes ver o dobro das estrelas a olho nu! Há poucas imagens, porque praticamente todas as janelas da ISS estão em direção à Terra. Além disso, a estação está girando, e tirar fotos do céu noturno em uma longa passagem é quase irreal. Mas às vezes pode ser feito".