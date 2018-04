Homem que deteve massacre no Tennesse é declarado herói

James Shaw Jr. tirou das mãos de Travis Reiking, de 29 anos, o fuzil semiautomático AR-15 com o qual já havia matado quatro pessoas

James Shaw Jr., 29, que impediu que um atirador seguisse matando os frequentadores de um restaurante do Tennesse foi declarado "herói" pelo legislativo estadual nesta terça-feira (24).



Shaw tirou das mãos de Travis Reiking, de 29 anos, o fuzil semiautomático AR-15 com o qual já havia matado quatro pessoas e ferido outras duas no restaurante, supostamente quando parou de atirar para recarregar a arma.



O ataque ocorreu no domingo (22), no restaurante Waffle House, da cidade de Nashville, capital da música country, e Reiking tinha antecedentes de problemas mentais.



O "herói" foi atingido por um tiro de raspão e queimou a mão ao segurar o cano do fuzil de assalto.



Os sobreviventes do ataque e seus parentes, assim como vários meios de comunicação, chamaram Shaw de herói imediatamente após o incidente.



"Não sou herói, somente uma pessoa comum", disse Shaw entre lágrimas no domingo. "Agi de forma completamente egoísta. Queria salvar minha vida."



"Não importam suas motivações, Shaw é um verdadeiro herói e suas ações (...) são incomuns para a maioria", afirmam os legisladores do Tennesse. "Entrou em ação e salvou muitas vidas."