Homem que assassinou médico de Bush comete suicídio

O homem que é suspeito de ter matado o antigo cardiologista do ex-presidente americano George W. Bush, Mark Hausknech, em Houston, cometeu suicídio nesta sexta-feira (3). A polícia estava em busca de Joseph James Pappas desde terça-feira (31) e quando o confrontou ele atirou contra a própria cabeça.

De acordo com as autoridades de Houston, Pappas, um ex-policial de 62 anos, teria planejado o assassinato de Hausknecht e durante o último mês teria seguido o médico durante o seu caminho para o Hospital Metodista de Houston. Ambos os homens estavam a guiando suas bicicletas no dia 20 de julho, quando Pappas passou à frente de Hausknecht e disparou contra ele. A teoria é de que o assassinato foi um ato de vingança, depois de a mãe de Pappas ter morrido numa operação realizada pelo médico há 20 anos.

Em coletiva de imprensa, na quarta-feira (1), o chefe da polícia de Houston, Art Acevedo, afirmou que Pappas "podia ter um rancor de 20 anos" e que "este foi um acontecimento que requeria muito planejamento e, infelizmente, alguma técnica". "Este é um homem perigoso que já matou pessoas com armas", acrescentou.



O alerta sobre Pappas foi dado após a polícia ter recebido uma denúncia anônima. As imagens de videovigilância do local do crime mostraram mesmo o ex-policial passando no local no momento dos disparados, precisamente de bicicleta.

Em comunicado, o hospital afirmou que está "chocado com o assassinato de um dos médicos mais antigos". O cardiologista ficou conhecido em 2000, quando teve como paciente então presidente dos EUA, George W. Bush.