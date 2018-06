Homem que fez reféns em Paris é preso

Um homem supostamente armado fez ao menos três pessoas reféns nesta terça-feira (12) em um prédio comercial, na rue des Petites Écuries, em Paris, no décimo distrito, segundo fontes policiais, que descartam, no momento, qualquer vínculo terrorista. Ele foi preso cerca de três horas depois, e os reféns passam bem.

"Segundo os elementos preliminares da investigação, pode se tratar de um desequilibrado com motivações ainda pouco claras", informaram fontes policiais, que ainda não sabem a motivação do suspeito.

De acordo com informações da rede francesa "BMF TV", durante as negociações o agressor teria pedido para falar com o embaixador do Irã. Ele afirmou ter um cúmplice fora do imóvel que estaria portando uma bomba.



Segundo a mesma fonte, o suspeito teria se passado por um entregador de comida e então agredido uma das pessoas no prédio comercial. Este refém conseguiu fugir antes da chegada da polícia e ficou levemente ferido. Além do refém que ficou ferido, uma mulher grávida também conseguiu fugir do local.

A zona foi isolada pela polícia e bombeiros, e uma máquina foi enviada ao local para destruir um objeto suspeito, que supostamente seria uma bomba.